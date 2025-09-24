Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Немоляева раскритиковала новогоднюю пародию на советские фильмы

Актриса Немоляева назвала неблагодарным занятием ремейки советской классики
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с «Абзац», что категорически не одобряет ремейки советской классики.

Немоляева раскритиковала фильм-пародию «Невероятные приключения Шурика», в которой присутствуют некоторые моменты из «Служебного романа». Артистка уверена, что этого не надо было делать.

«“Служебный роман” — знаковый фильм. Актеры живы, реплики персонажей все помнят наизусть. Это неблагодарное занятие», — отметила актриса.

Немоляева считает, что нужно переснимать забытые фильмы, которые имеют хорошую идею.

«А те картины, которые помнят, трогать не надо», — заключила артистка.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреатом премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.