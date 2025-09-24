Умерла актриса Клаудия Кардинале

Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году, и заработала первую славу, снявшись в короткометражной картине Рене Вотье «Золотые кольца» в 1952 году. В 1957 году была признана на конкурсе «самой красивой итальянкой Туниса». С конца 1950-х годов снималась в полнометражных картинах, а ее фильмография за всю карьеру насчитывает более 120 работ. Ее приглашали в свои фильмы всемирно известные режиссеры вроде Лукино Висконти и Федерико Феллини, а на съемочной площадке она пересекалась с самыми известными актерами тех лет, в том числе Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо.