Александра Панкратова-Черного перевели в реанимацию

В октябре 2024 года Mash сообщал, что Панкратов-Черный якобы перенес операцию на руке, поскольку у него не разгибались два пальца. Пару месяцев, утверждал канал, артисту якобы придется ходить с разгибательной шиной. Жена актера Юлия Монахова опровергла это.