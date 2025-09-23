Ричмонд
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в облегающем платье без бретелек

Актриса стала гостьей популярной передачи «Вечернее шоу со Стивеном Колбером» в Нью-Йорке
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

В понедельник, 22 сентября, Скарлетт Йоханссон посетила съемки популярной передачи «Вечернее шоу со Стивеном Колбером» в Нью-Йорке.

40-летняя звезда выглядела элегантно в черном миди-платье без бретелек, которое дополнил ремень с золотой пряжкой. Наряд украшал эффектный вырез на спине.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт дополнила свой образ черными туфлями на каблуках с ремешками. Актриса сделала легкий макияж и выбрала красную помаду, поставив яркий акцент.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

На шоу актриса представляла свой фильм «Великая Элеанор», в котором главную роль сыграла Джун Скуибб. Режиссерский дебют Йоханссон до этого был тепло встречен на Каннском кинофестивале.

Ранее Скарлетт Йоханссон с мужем впервые за 7 лет посетила премию «Эмми 2025».