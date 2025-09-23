В понедельник, 22 сентября, Скарлетт Йоханссон посетила съемки популярной передачи «Вечернее шоу со Стивеном Колбером» в Нью-Йорке.
40-летняя звезда выглядела элегантно в черном миди-платье без бретелек, которое дополнил ремень с золотой пряжкой. Наряд украшал эффектный вырез на спине.
Скарлетт дополнила свой образ черными туфлями на каблуках с ремешками. Актриса сделала легкий макияж и выбрала красную помаду, поставив яркий акцент.
На шоу актриса представляла свой фильм «Великая Элеанор», в котором главную роль сыграла Джун Скуибб. Режиссерский дебют Йоханссон до этого был тепло встречен на Каннском кинофестивале.
Ранее Скарлетт Йоханссон с мужем впервые за 7 лет посетила премию «Эмми 2025».