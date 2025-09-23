Ричмонд
Про исполнителя Басту снимут биографический фильм

Фильм «Баста. Начало Игры» выйдет в 2026 году
Баста
БастаИсточник: Алексей Молчановский

Режиссер Стас Иванов снимет байопик про рэпера Басту (Василий Вакуленко — настоящее имя). Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Проект получил название «Баста. Начало Игры». Ранее Иванов работал над такими картинами, как «ЮЗЗЗ», «Спасти босса», «Хирург», «Охота», «Конец невинности». Премьера запланирована на 2026 год.

Вакуленко начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. В 1997 году он стал участником группы «Психолирик», которая в 1999 году была преобразована в «Касту». В 2006 году вышел дебютный альбом рэпера «Баста 1». А через год певец стал совладельцем лейбла Gazgolder. В январе 2024 года Баста стал рекордсменом по количеству слушателей на «Яндекс Музыке», обогнав Анну Asti и Инстасамку.

Ранее Баста подал заявление в Роспатент на регистрацию нового товарного знака.