В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию» ошибочно

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был ошибочно заблокирован одним из кабельных операторов Молдавии. Об этом сообщает Совет по аудиовизуальному контенту, комментируя распространенный в СМИ скрин телеэкрана с уведомлением о запрете.
«Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент», — говорится в заявлении. Там отметили, что трансляции могут блокироваться операторами, которые руководствуются местными законами.
«Не исключено, что это было сделано ошибочно одним из операторов», — уточнило ведомство.