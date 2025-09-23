Любимова: более 60 мероприятий запланировано к юбилею Василия Шукшина

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 мероприятий по всей России планируется реализовать к 100-летию со дня рождения писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, которое отметят в 2029 году. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Провела заседание оргкомитета по празднованию 100-летия со дня рождения Василия Шукшина. К юбилею выдающегося мастера, который будет отмечаться в 2029 году, запланировано более 60 мероприятий. В их числе научные, издательские и выставочные проекты, а также культурно-просветительские акции, кинопоказы, конкурсы и фестивали», — написала она в своем телеграм-канале.
Так, одним из проектов станет выставка «Талант земли русской»: она откроется на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Кроме того, в Государственном музее истории русской литературы имени В. И. Даля представят экспозицию «Мне бы только правду рассказать о жизни». Запланированы и кинолектории: «Киноязык Шукшина» и «Я пришел дать вам волю». Они пройдут в Российской государственной библиотеке и в Государственном центральном музее кино соответственно.
«Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук проведет международную конференцию “Творческое наследие Василия Шукшина в контексте русской культуры” и круглый стол “Русский национальный характер в творчестве Василия Шукшина: предшественники и продолжатели”. В кинотеатрах состоятся показы фильмов Василия Шукшина “Калина красная”, “Праздники детства” и “Живет такой парень”», — отметила министр.
Любимова добавила, что спектакли по мотивам текстов Шукшина будут включены в репертуары российских театров. К реализации также запланирован ряд мероприятий при участии российских посольств.
«В Алтайском крае, где родился Василий Шукшин, также намечены юбилейные события, в том числе присуждение Шукшинской литературной премии губернатора региона, Всероссийский фестиваль “Шукшинские дни на Алтае” и Всероссийский фестиваль спектаклей профессиональных театров по произведениям Василия Шукшина “Здравствуйте, люди!”, — заключила глава ведомства.