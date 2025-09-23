Любимова: более 60 мероприятий запланировано к юбилею Василия Шукшина

Так, одним из проектов станет выставка «Талант земли русской»: она откроется на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Кроме того, в Государственном музее истории русской литературы имени В. И. Даля представят экспозицию «Мне бы только правду рассказать о жизни». Запланированы и кинолектории: «Киноязык Шукшина» и «Я пришел дать вам волю». Они пройдут в Российской государственной библиотеке и в Государственном центральном музее кино соответственно.