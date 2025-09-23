«Как любовь запретить»: Актер Никита Высоцкий встал на защиту песен Круга

Напомним, член думского комитета по культуре Ольга Германова считает, что песни Михаила Круга с использованием ненормативной лексики должны быть ограничены для свободного доступа в Сети. Парламентарий указала на наличие в творчестве исполнителя большого количества качественной музыки, предложив ввести возрастную маркировку для тех произведений, которые содержат оскорбительные фразы.