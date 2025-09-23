Звезды российского кино стали героями альманаха «Черно-белое кино»

«Когда у нас родилась идея проиграть с этим жанром, тогда мы решили, что соберем самые лучшие черно-белые фотографии. Какие-то фотоснимки, которые тоже очень достойны, мы не можем показать из-за объема», — рассказала основатель и главный редактор «Кинорепортера» Мария Лемешева. Она также выразила надежду, что фото, не попавшие в альманах, будут опубликованы позже.