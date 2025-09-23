Российский фильм «Царевна-лягушка» покажут на кинофестивале в Египте

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Картина «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова откроет Международный молодежный кинофестиваль (The Hurghada International Youth Film Festival), который пройдет с 25 по 30 сентября в городе Хургада в Египте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».