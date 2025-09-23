Российский фильм «Царевна-лягушка» покажут на кинофестивале в Египте

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Картина «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова откроет Международный молодежный кинофестиваль (The Hurghada International Youth Film Festival), который пройдет с 25 по 30 сентября в городе Хургада в Египте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».
«Программу фестиваля откроет красочная российская семейная лента “Царевна-лягушка” режиссера Александра Амирова. Фильм по мотивам знаменитой сказки подарит зрителям яркое фэнтези-путешествие с музыкой, юмором и современными спецэффектами, рассчитанное на все поколения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс фильмов. Россию на нем представит лента «Почтарь» — драма режиссера Андрея Разенкова. Картина расскажет историю скромного почтальона, который в военные годы старается уберечь жителей небольшого городка от плохих новостей.
Еще одним событием, которое пройдет в рамках Международного молодежного кинофестиваля, станет День российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ.
В рамках этого проекта зрители увидят документальные картины «Дыхание глубины» (режиссер Юрий Чичков) и «Зимник» (режиссер Юрий Дорохин), а также драму «Она танцует» (режиссер Оксана Дегтярева).
Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде ежегодно проводится под патронажем Министерства культуры Египта. В 2025 году в его программе представлено 58 фильмов из 30 стран.