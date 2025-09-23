Ричмонд
Variety: умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Рональд Фридман

Ему было 93 года
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Американский сценарист и продюсер Рональд Фридман умер на 94-м году жизни. Об этом сообщил портал Variety 22 сентября.

По его информации, Фридман умер 15 сентября. Это произошло от остановки сердца в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе.

Сценарист родился 1 августа 1932 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Фридман накопил более 700 часов телевизионного вещания, работая над такими сериалами, как «Шоу Энди Гриффита» (The Andy Griffith Show, 1960−1968), «Остров Гиллигана» (Gilligan’s Island, 1964−1992) и другими. Он также был номинирован на премию «Эмми» в 1966 году за работу над сценарием для «Шоу Дэнни Кэя» (The Danny Kaye Show, 1963−1967). Среди других его известных работ — «Железный человек» (Iron Man, 1994−1996) и «Трансформеры» (The Transformers: The Movie, 1986).