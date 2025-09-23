Ричмонд
Звезда «СашиТани» показала своих подросших детей
Звезда «СашиТани» Алина Ланина, сыгравшая в сериале Еву Сергееву, показала своих подросших детей. Актриса снялась с четырехлетним сыном Львом и двухлетней дочерью Надеждой во время прогулки и поделилась редкими семейными кадрами в соцсетях.

«Кажется, я разгадала главный секрет спокойного родительства. Всегда. Абсолютно всегда нужно быть готовым, что все пойдет не по плану. Никаких ожиданий — никаких разочарований. От родов и до сборов на прогулку. От характера ребенка до своего собственного. От завтрака до выбора школы. Не по плану — это норма», — поделилась своими мыслями артистка.

Знаменитость недавно заявила подписчикам в соцсетях, что официально у нее нет мужа. Актриса отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей. Ланина скрывает имя возлюбленного, но она говорила, что ее избранник тоже творческий человек. Мужчина снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, он спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.

Артистка не скрывает, что живет с семьей в доме, который купила сама. По словам знаменитости, отец детей помогал ей выбирать недвижимость, но деньги она вложила свои. Ланина подчеркнула, что ей было важно в первую очередь обеспечить себя жильем.