Сергей Безруков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер появился на красной дорожке с Анной Матисон
Сергей Безруков и Анна Матисон / фото: пресс-служба
Сергей Безруков и Анна Матисон / фото: пресс-служба

Актер Сергей Безруков вышел на красную дорожку с женой. Режиссер Анна Матисон приехала поддержать супруга на премьере фильма «Август», где артист исполнил одну из главных ролей. Художественный руководитель Московского губернского театра поделился кадрами с мероприятия в соцсетях.

Звезда сериала «Бригада» в 2016 году женился на Матисон. Влюбленные отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения. А в марте 2023 года пара обвенчалась.

Супруги воспитывают троих общих детей: девятилетнюю Марию, шестилетнего Степана и четырехлетнего Василия. Безруков признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Актер отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Ранее Сергей Безруков рассказал, почему не сыграл в «Викинге».