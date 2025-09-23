Сергей Безруков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер Сергей Безруков вышел на красную дорожку с женой. Режиссер Анна Матисон приехала поддержать супруга на премьере фильма «Август», где артист исполнил одну из главных ролей. Художественный руководитель Московского губернского театра поделился кадрами с мероприятия в соцсетях.
Звезда сериала «Бригада» в 2016 году женился на Матисон. Влюбленные отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения. А в марте 2023 года пара обвенчалась.
Супруги воспитывают троих общих детей: девятилетнюю Марию, шестилетнего Степана и четырехлетнего Василия. Безруков признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.
У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Актер отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».
