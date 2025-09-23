«Здесь был Юра» и «Присутствие» вошли в программу кинофестиваля «Маяк»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фильмы «Здесь был Юра» (реж. Сергей Малкин), «Огненный мальчик» (реж. Надежда Михалкова), хоррор «Присутствие» (реж. Аполлинария Дегтярева) и другие картины вошли в конкурсную программу фестиваля актуального российского кино «Маяк». Об этом сообщил журналистам программный директор смотра Стас Тыркин.
«В этом году мы получили заявки на 652 фильма, в том числе 62 полнометражных и 590 короткометражных, но я уверен, что цифра больше. Я со своей стороны готов прибавить еще 50 [картин] как минимум, потому что есть фильмы, которые не вошли в общее количество заявок», — сказал Тыркин.
Он отметил, что впервые в конкурсной программе фестиваля представлен полнометражный анимационный фильм.
«Это “На выброс” двукратного номинанта на премию “Оскар” Константина Бронзита — доходчивый, развлекательный, семейный фильм», — добавил он.
В числе конкурсных показов также окажутся картины «Мой сын» (реж. Вячеслав Клевцов), «Фейерверки днем» (реж. Нина Волова), «Картины дружеских связей» (реж. Соня Райзман), «Прозрачные земли» (реж. Дмитрий Давыдов), «Над вечным покоем» (реж. Светлана Проскурина) и «Хорошая жизнь» (реж. Татьяна Рахманова).
По словам PR-директора события Дарьи Симоненко, центральным образом фестиваля в этом году стал аллегорический герой «человек-маяк».
«Он движется наощупь в темноте, но светом прокладывает себе путь и является ориентиром для многих других», — отметила она. Образ человека-маяка воплотил хореограф и артист балета Антон Кочнев, автором идеи стал арт-директор фестиваля Антон Федоров.
Конкурс короткометражного кино
По словам куратора конкурса короткометражных фильмов Андрея Щиголева, в программу вошли семь картин.
«В этом году мы вновь придерживаемся формата одного показа короткометражного фильма», — отметил он. В конкурсе будут представлены картины «Беги, река!» (реж. Анастасия Остапенко), «Галлюцинат» (реж. Вета Гераськина), «Животные» (реж. Родригу Рибейру), «Игра в прятки» (реж. Амет Савенко), «Колыбель» (реж. Антон Веретенников), «Не отрывай глаза» (реж. Анна Медникова) и «Складки» (реж. Катерина Скакун).
Щиголев подчеркнул, что в конкурс вошли фильмы, снятые в том числе с участием иностранных авторов и на других языках.
«Это любопытно, потому что российское кино выходит за свои границы, где-то участвуют иностранные продюсеры, где-то съемки ведутся за рубежом. В общем-то, к чему мы стремились, уже происходит», — добавил он.
Внеконкурсная программа
Во внеконкурсную программу вошли четыре кинопроекта, в числе которых фильм открытия «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе. Кроме того, в рамках фестиваля состоится российская премьера картины «Новая волна» американского режиссера Ричарда Линклейтера.
«Некоторые удивлялись, почему мы на национальном фестивале показываем американскую картину. Я процитирую Антона Малышева, продюсера “Маяка”: “Потому что можем это себе позволить”, — пояснил Тыркин.
Кроме того, впервые в истории фестиваля будет показан сериал.
«На фестивале нет фильма-закрытия, но есть последний киносеанс, в рамках которого зрители увидят первые две серии телесериала “Маяк” режиссера Или Малаховой», — уточнил он. Также во внеконкурсную программу вошел специальный показ фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
О фестивале
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» проводится с 4 по 9 октября 2025 в формате пятидневного форума в Геленджике. Программа включает конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, а также спецпоказы. Организатором выступает фонд «Кинопрайм», поддержавший с 2019 года свыше 80 российских картин, многие из которых отмечены на ведущих международных кинофестивалях.