Раскрыт секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках

Косметолог Чех: Актриса Энистон готовится к красным дорожкам шесть недель
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Косметолог Джоанна Чех раскрыла секрет привлекательности американской актрисы Дженнифер Энистон на красных дорожках. На соответствующее интервью в подкасте Lyma Power Women обратило внимание издание Daily Mail.

По словам эксперта, звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» готовится к светским мероприятиям в течение шести недель.

«Она меняет образ жизни, сосредотачивается на тренировках, делает массаж для похудения и следует четкой программе ухода за лицом. Это не происходит мгновенно, это требует времени», — отметила Чех.

Ранее Дженнифер Энистон ответила на слухи о пластике. Знаменитость призналась, что делала бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. В то же время подробности ухода за собой она не раскрыла.