В Москве в октябре пройдет фестиваль африканской культуры и кино

«Миссия фестиваля — расширять возможности для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сфере культуры, медиа, образования и креативных индустрий. Африка сегодня — это не только традиции, но и мощный центр культурной силы, который влияет на мировую повестку», — отметила она.