В Москве в октябре пройдет фестиваль африканской культуры и кино

Основной киноплощадкой станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, а также кинотеатр «Иллюзион», где пройдет торжественное открытие и несколько показов
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фестиваль африканской культуры и кино «Африка. Вместе в будущее» состоится в Москве с 15 по 19 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

«С 15 по 19 октября в Москве пройдет Фестиваль африканской культуры и кино “Африка. Вместе в будущее”. Третий год смотр представляет африканский кинематограф во всем его разнообразии, а также современное искусство стран Африки», — отметили в пресс-службе.

Основной киноплощадкой станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, а также кинотеатр «Иллюзион», где пройдет торжественное открытие и несколько показов. В программе — ленты от победителей международных кинофестивалей до камерных авторских работ, а также обсуждения с создателями фильмов.

Генеральный продюсер фестиваля Анна Штиль подчеркнула, что его цель заключается в поддержке культурного сотрудничества России и Африки и развитии совместных инициатив.

«Миссия фестиваля — расширять возможности для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сфере культуры, медиа, образования и креативных индустрий. Африка сегодня — это не только традиции, но и мощный центр культурной силы, который влияет на мировую повестку», — отметила она.

Кроме кинопоказов зрителей ждут мастер-классы, круглые столы, паблик-токи, африканский стрит-арт и модные эксперименты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Сенегала, посольства Республики Сенегал, посольства Буркина-Фасо. Партнеры фестиваля — Росконцерт, Государственная Третьяковская галерея, Госфильмофонд, кинотеатр «Иллюзион».