Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон была шокирована, когда узнала настоящее имя Риз Уизерспун

Актриса сильно удивилась, когда узнала, что Риз — не настоящее имя Уизерспун
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, фото: соцсети

Дженнифер Энистон была в шоке, когда узнала настоящее имя Риз Уизерспун. Коллеги по сериалу «Утреннее шоу» дружат уже 25 лет. В недавнем интервью LADbible 56-летняя Энистон сильно удивилась, когда узнала, что Риз — не настоящее имя Уизерспун.

49-летняя Уизерспун попросила свою подругу выбрать одно из трех имен — Джейн, Джинн или Джоан — ее второе имя. Когда Энистон выбрала неправильно, звезда «Блондинки в законе» сказала: «Джинн. Сбивает с толку. Я Лора Джинн».

«Кто такая Лора? Кто такая эта Лора? Погоди, Лора Джинн? Я больше не буду так тебя называть с этого момента! Ну же, Лора Джинн», — с изумлением высказалась Энистон.

Она уточнила: откуда тогда появилось имя Риз. Уизерспун объяснила, что у нее двойное имя.

«Я Лора Джин Риз», — отметила 49-летняя актриса.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Риз Уизерспун и Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

Она добавила, что близкие всегда ее так называли. Дженнифер Энистон также раскрыла свое второе имя — Дженнифер Джоанна.

«Дженнифер Джоанна? Джей Джей. Тебя кто-нибудь так называет? Теперь я буду тебя так называть», — заявила Уизерспун.

Напомним, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун познакомились в 2000 году. Тогда они встретились на съемках сериала «Друзья». По сюжету, Уизерспун сыграла младшую сестру Рэйчел, героини Энистон.

Накануне актрисы презентовали четвертый сезон сериала «Утреннее шоу», в котором они играют телеведущих.