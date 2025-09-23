Дженнифер Энистон была в шоке, когда узнала настоящее имя Риз Уизерспун. Коллеги по сериалу «Утреннее шоу» дружат уже 25 лет. В недавнем интервью LADbible 56-летняя Энистон сильно удивилась, когда узнала, что Риз — не настоящее имя Уизерспун.
49-летняя Уизерспун попросила свою подругу выбрать одно из трех имен — Джейн, Джинн или Джоан — ее второе имя. Когда Энистон выбрала неправильно, звезда «Блондинки в законе» сказала: «Джинн. Сбивает с толку. Я Лора Джинн».
«Кто такая Лора? Кто такая эта Лора? Погоди, Лора Джинн? Я больше не буду так тебя называть с этого момента! Ну же, Лора Джинн», — с изумлением высказалась Энистон.
Она уточнила: откуда тогда появилось имя Риз. Уизерспун объяснила, что у нее двойное имя.
«Я Лора Джин Риз», — отметила 49-летняя актриса.
Она добавила, что близкие всегда ее так называли. Дженнифер Энистон также раскрыла свое второе имя — Дженнифер Джоанна.
«Дженнифер Джоанна? Джей Джей. Тебя кто-нибудь так называет? Теперь я буду тебя так называть», — заявила Уизерспун.
Напомним, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун познакомились в 2000 году. Тогда они встретились на съемках сериала «Друзья». По сюжету, Уизерспун сыграла младшую сестру Рэйчел, героини Энистон.
Накануне актрисы презентовали четвертый сезон сериала «Утреннее шоу», в котором они играют телеведущих.