Сергей Безруков рассказал, почему не сыграл в «Викинге»

«И я уже не понимал, чего от меня хотят. Спросил у Анатолия Максимова: “То, что я делаю — плохо?” — “Нет, но наш режиссер, Андрей Кравчук, ищет”. И мне стало ясно, что ищет он кого-то другого, не меня», — поделился артист.