Линдси Лохан родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Уже в детстве она начала сниматься в рекламе и работать моделью, а первый большой успех пришел к ней в 11 лет — в 1998 году она сыграла сестер-близняшек в ремейке «Ловушка для родителей».