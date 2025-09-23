События разворачиваются в маленьком таежном городке, где находят тело убитой девушки. Сразу становится понятно, что это преступление совершил знаменитый барнаульский маньяк. Расследование ведут местная следовательница Белова и приезжий из Барнаула детектив Терехов. Все ниточки, которые они распутывают, ведут к девушке-маугли, выросшей в тайге.