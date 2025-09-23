Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Снигирь снимается в третьем сезоне «Фишера»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок криминальной драмы «После Фишера. Инквизитор»
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

Стартовали съемки сериала «После Фишера. Инквизитор», который станет продолжением популярной франшизы «Фишер». Главные роли в криминальной драме сыграют Юлия Снигирь и Полина Гухман. Остальной актерский состав пока держится в секрете.

Сценарий проекта на этот раз написала Татьяна Арцеулова, режиссером выступит Ольга Френкель. Генеральные продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

События разворачиваются в маленьком таежном городке, где находят тело убитой девушки. Сразу становится понятно, что это преступление совершил знаменитый барнаульский маньяк. Расследование ведут местная следовательница Белова и приезжий из Барнаула детектив Терехов. Все ниточки, которые они распутывают, ведут к девушке-маугли, выросшей в тайге.

Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

В первом сезоне «Фишера», вышедшем в 2023 году, главные роли играли Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Во втором сезоне, получившем название «Фишер. Затмение», вместе с Янковским и Яценко играла Ирина Старшенбаум. Сценаристами первых сезонов выступали Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссировали проект ранее Сергей Тарамаев и Любовь Львова (1-й сезон), а также Анатолий Цой (2-й сезон).

Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)
Кадр из сериала «Фишер» (3 сезон)

Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится в онлайн-кинотеатре Wink в 2026 году.