Стартовали съемки сериала «После Фишера. Инквизитор», который станет продолжением популярной франшизы «Фишер». Главные роли в криминальной драме сыграют Юлия Снигирь и Полина Гухман. Остальной актерский состав пока держится в секрете.
Сценарий проекта на этот раз написала Татьяна Арцеулова, режиссером выступит Ольга Френкель. Генеральные продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
События разворачиваются в маленьком таежном городке, где находят тело убитой девушки. Сразу становится понятно, что это преступление совершил знаменитый барнаульский маньяк. Расследование ведут местная следовательница Белова и приезжий из Барнаула детектив Терехов. Все ниточки, которые они распутывают, ведут к девушке-маугли, выросшей в тайге.
В первом сезоне «Фишера», вышедшем в 2023 году, главные роли играли Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Во втором сезоне, получившем название «Фишер. Затмение», вместе с Янковским и Яценко играла Ирина Старшенбаум. Сценаристами первых сезонов выступали Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссировали проект ранее Сергей Тарамаев и Любовь Львова (1-й сезон), а также Анатолий Цой (2-й сезон).
Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится в онлайн-кинотеатре Wink в 2026 году.