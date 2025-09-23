Ричмонд
Павел Прилучный снял жену и двухлетнего сына на берегу моря в Сочи

Супруги вместе с сыном прогулялись по пляжу и застали закат

Павел Прилучный сейчас находится на съемках нового фильма в Сочи. Недавно к нему прилетела жена Зепюр Прилучная-Брутян вместе с двухлетним сыном Микаэлем.

Зепюр Прилучная-Брутян с сыном, фото: соцсети
Они вместе прогулялись по пляжу и застали закат. Звезда «Мажора» заснял супругу и сына на берегу у моря. 29-летняя актриса позировала в удлиненном синем худи. Ее наследник был одет в светлые штаны и коричневую кофту. Прилучная-Брутян обняла Микаэля и вместе с ним смотрела вдаль.

«Талантливый человек талантлив во всем. Попросила мужа сделать фото», — написала актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой в мае 2022 года. В апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль.

Первой женой 37-летнего актера была Агата Муцениеце. От первого брака у актера есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. В конце августа 2025 года Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары скоро должна родиться дочь.

Павел и Зепюр Прилучные на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба
Недавно актер признался, что они со второй женой очень быстро сошлись и теперь наслаждаются совместной жизнью.

«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — рассказал артист в интервью журналу «Караван историй».

