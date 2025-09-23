«Дракула» (другое название «Дракула: История любви») — фильм Люка Бессона по знаменитой одноименной книге Брэма Стокера, выпущенный в 2025 году. В главных ролях снялись Калеб Лэндри Джонс, известный по фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Догмен», и Кристоф Вальц. Сюжет рассказывает о молодом графе Дракуле, который в 15-м веке теряет любимую жену, отрекается от Бога и превращается в бессмертного вампира. Через 400 лет, в Лондоне 19-го века, он встречает женщину, удивительно похожую на покойную супругу, и начинает преследовать ее.