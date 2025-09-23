Из статьи вы узнаете, как создавался фильм «Дракула» (2025) Люка Бессона. Расскажем, с какими сложностями столкнулась съемочная группа, когда проходили съемки и сколько денег было потрачено на производство.
Особенности съемочного процесса
«Дракула» (другое название «Дракула: История любви») — фильм Люка Бессона по знаменитой одноименной книге Брэма Стокера, выпущенный в 2025 году. В главных ролях снялись Калеб Лэндри Джонс, известный по фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Догмен», и Кристоф Вальц. Сюжет рассказывает о молодом графе Дракуле, который в 15-м веке теряет любимую жену, отрекается от Бога и превращается в бессмертного вампира. Через 400 лет, в Лондоне 19-го века, он встречает женщину, удивительно похожую на покойную супругу, и начинает преследовать ее.
Фильм отличается необычной визуальной стилистикой и масштабными декорациями. Расскажем о самых интересных моментах съемок и том, как создавался этот мрачный и атмосферный мир на экране.
Сложности с выбором локации для замка
Изначально планировалось построить замок для фильма «Дракула» в горах Юра, однако отсутствие необходимого по сюжету снега вынудило режиссера изменить решение. В результате цитадель возвели в Финляндии, в районе города Кухмо. Люк Бессон отметил, что выбор пал на этот регион из-за его снежных пейзажей, которые идеально подходили для создания нужной атмосферы
Работа над ролью Дракулы оказалась тяжелой в физическом и эмоциональном плане
Чтобы показать, как Дракула блуждает по миру на протяжении четырех веков, актер Калеб Лэндри Джонс примерил более 20 разных костюмов и париков. Каждый образ соответствовал определенной эпохе, начиная с 15 и заканчивая 18 веком.
Ради роли Джонсу пришлось похудеть, освоить румынский акцент и привыкнуть к обуви на платформе, которая добавляла ему роста и соответствовала стилю того времени. Он также работал с диалектологом, чтобы достичь нужного звучания речи.
Боевые сцены от Алена Фиглажа
Постановкой боевых сцен в фильме «Дракула» занимался Ален Фиглаж, известный своей работой над такими фильмами, как «Заложница» и «Перевозчик». Его опыт в создании динамичных и зрелищных боевых эпизодов был использован для разработки уникальных сцен с участием Дракулы. Особое внимание уделялось хореографии боев, использованию оружия и взаимодействию персонажей в условиях готической атмосферы.
Компьютерная графика
Для воссоздания величественного замка, который не существовал в реальности, команда MPC Paris использовала 656 VFX-снимков, в том числе полносценовые CGI-сцены. Визуальный эффекты-супервизор Лоран Крюсо отметил, что замок стал одним из самых амбициозных элементов фильма, требующих тщательной проработки деталей и атмосферы.
Гаргулии, являющиеся важными персонажами в фильме, также были созданы с использованием CGI. Команда аниматоров столкнулась с задачей сделать эти каменные существа подвижными и выразительными, при этом сохранив их каменную текстуру и жесткость. Были проведены тесты с гимнастами и актерами в костюмах, чтобы передать нужные движения, которые затем адаптировались в анимации.
Когда проходили съемки фильма «Дракула»
Съемки фильма «Дракула» (2025) проходили в Финляндии с марта по сентябрь 2024 года. Основные работы на площадке начались 27 марта и продолжались до середины сентября.
В окрестностях города Кухмо команда построила декорации замка и прилегающих территорий, создавая атмосферу, соответствующую готической эпохе. Погода и сезонные особенности региона сыграли важную роль в визуальном оформлении фильма, особенно для сцен со снегом.
Несмотря на сложность и длительность съемок, команда успела завершить все сцены вовремя, что позволило без задержек приступить к постпродакшну.
Бюджет съемок фильма «Дракула»
Бюджет фильма «Дракула» (2025) составил около 40 миллионов евро. Эти средства были направлены на создание масштабных декораций, разработку костюмов для разных эпох и реализацию сложных визуальных эффектов.
Значительная часть бюджета ушла на строительство замка и оформление локаций в Финляндии, а также на техническое оснащение съемочной площадки. Также деньги были потрачены на работу специалистов по боевым сценам, гриму и парикам.