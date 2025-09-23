Тейлор Свифт выпустит свой фильм

Тейлор Свифт объявила о том, что собирается устроить кинопоказы в рамках выхода своего нового альбома The Life of a Showgirl, который станет 12-м в ее карьере. Певица выложила пост в социальных сетях, в котором сообщила, что зрители кинотеатров сети AMC первыми увидят клип на сингл The Fate of Ophelia, а также процесс создания треков, интервью с продюсерами и видеоролики с текстами новых песен — в целом фанатов ждут 89 минут эксклюзивного контента от Свифт.
Прокатчик Variance, выпустивший концертный фильм Taylor Swift: Eras Tour, вновь сотрудничает с AMC. Предыдущий проект был крайне успешным и собрал более 260 млн долларов по всему миру. Новый фильм певицы будет доступен в кинотеатрах США всего три дня — с 3 по 5 октября, с сеансами на премиум-экранах. Начало каждого из них будет ровно в 12:12 по местному времени. Известно, что во время показов зрителям будет разрешено петь и танцевать.
Это уже не первый раз, когда Тейлор Свифт покоряет большие экраны. В октябре 2023 года вышел документальный фильм Taylor Swift: The Eras Tour, посвященный ее рекордному мировому туру, который продолжался 21 месяц и принес артистке более 2 миллиардов долларов.
