Тейлор Свифт выпустит свой фильм

Прокатчик Variance, выпустивший концертный фильм Taylor Swift: Eras Tour, вновь сотрудничает с AMC. Предыдущий проект был крайне успешным и собрал более 260 млн долларов по всему миру. Новый фильм певицы будет доступен в кинотеатрах США всего три дня — с 3 по 5 октября, с сеансами на премиум-экранах. Начало каждого из них будет ровно в 12:12 по местному времени. Известно, что во время показов зрителям будет разрешено петь и танцевать.