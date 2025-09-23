Ричмонд
Елизавета Моряк прошлась по Москве в костюме царицы из «Сказки о царе Салтане»

Актеры из фильма Сарика Андреасяна посетили памятник Александру Пушкину в сказочных образах
Елизавета Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот
Елизавета Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот

Актеры, снимавшиеся в фильме Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», прошлись по центральным улицам Москвы и спустились в метро. Елизавета Моряк была в костюме царицы-матери, Алексей Онежен — в образе князя Гвидона, а Алиса Кот — в образе Царевны-Лебедь. Исполнители вышли к памятнику А. С. Пушкина на Пушкинской площади и возложили цветы великому поэту.

Елизавета Моряк
Елизавета Моряк

Фильм «Сказка о царе Салтане» — является экранизацией знаменитого стихотворного произведения Пушкина. В центре сюжета — история царя Салтана, который женился на возлюбленной Аннушке. Вскоре у царя родился наследник Гвидон. Но из-за козней злых сестер молодой царицы, которые настраивают Салтана против жены и сына, Аннушку с Гвидоном запечатывают в бочку и сбрасывают в море.

Елизавета Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот
Елизавета Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот

Елизавета Моряк
Елизавета Моряк
Елизавета Моряк

«Фраза “Пушкин — наше все” для меня не просто крылатое выражение, это глубокое убеждение. Его произведения — неотъемлемая часть нашей культурной ДНК. Когда-то родители читали эту сказку мне, теперь я читаю ее своим детям, и, надеюсь, что просмотр новой экранизации станет еще одной нитью, связывающей поколения», — поделилась Елизавета Моряк.

Алексей Онежен и Алиса Кот
Алексей Онежен и Алиса Кот

Фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет в прокат 12 февраля 2026 года. Дистрибьютором ленты является компания «Атмосфера кино».