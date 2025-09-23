Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем

Актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован перед спектаклем в Кургане. Об этом пишет Ura.ru.
«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле “Женихи”, не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе», — сообщили в Курганской областной филармонии.
Причина госпитализации артиста не уточняется.
Ранее сообщалось, что Александру Панкратову-Черному запретили курить врачи.