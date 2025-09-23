Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон заявила, что «ее жизнь достигла дна»

Звезде запретили водить автомобиль на шесть месяцев после того, как она превысила скорость на своем Audi S3 в Великобритании. Актриса ехала со скоростью 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч в Оксфорде, Англия, 31 июля прошлого года. Помимо шестимесячного запрета на вождение, актриса также была оштрафована на £1044, который ей необходимо оплатить в течение 28 дней. Нарушение было зафиксировано камерой контроля скорости на дороге с ограниченным доступом. Уотсон получила обвинение по почте и признала себя виновной.