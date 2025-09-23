Звезда «Молодежки» Ангелина Стречина сыграет Анну Каренину на сцене РАМТа

В постановке будут затронуты все те вопросы, которые сделали роман «Анна Каренина» Льва Толстого по-настоящему культовым, — любовь и измена, рождение и смерть, вечные поиски смысла жизни. Как считают создатели постановки, история Анны — это путь к самой себе через отчаянное желание подлинных чувств. Рядом с Карениным она слишком быстро утратила свою молодость, так и не успев ничего прочувствовать и ничего прожить. Юношеская искра погасла, так и не разгоревшись. И единственное, чего она хочет — это догнать, вернуть украденную молодость, когда ты еще можешь быть красивой, желанной, рискованной и дерзкой. Она умирает задолго до того, как упала под поезд. Еще до встречи с Вронским. И именно несущийся поезд авторы спектакля выбирают местом действия истории. Не важно — куда, главное — откуда. От неслучившейся жизни, туда, где лучше сгореть, чем тлеть.