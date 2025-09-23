Звезда «Молодежки» Ангелина Стречина сыграет Анну Каренину на сцене РАМТа

Ангелину Стречину знают по сериaлaм и фильмам «Молодежкa», «Мистер Нокaут» и «Осторожно, люди!», «Любовь Советского Союза», «Ангел-хранитель» и др. Сейчас актриса репетирует главную роль в спектакле «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», премьера которого состоится 24 и 25 ноября на сцене РАМТа. Режиссером постановки выступил Данил Чащин.
«“Каренина” — это не первая моя встреча с Толстым, — рассказывает aif.ru режиссер Данил Чащин. — Я уже делал спектакль “Живой Т.” где использовал биографию Льва Николаевича, но при этом мне хочется возвращаться к нему вновь. Он гений, ведь каждый раз при прочтении его тексты оживают по-новому. Это тот автор, который цепляет. Когда ты читаешь роман Толстого, он оставляет после себя некий шлейф. Я называю это “вопросы из холодильника”. Это когда ты прочитал пьесу или роман, закрыл и пошел к холодильнику сделать себе бутерброд. И пока ты режешь колбасу, вопросы, родившиеся при прочтении, продолжают атаковать твою голову и занимать все твои мысли, ты продолжаешь жить с этим текстом. Поэтому “Анна Каренина” столько лет является самым популярным романом. Эти “вопросы из холодильника” просто не дают тебе спокойно жить».
В постановке будут затронуты все те вопросы, которые сделали роман «Анна Каренина» Льва Толстого по-настоящему культовым, — любовь и измена, рождение и смерть, вечные поиски смысла жизни. Как считают создатели постановки, история Анны — это путь к самой себе через отчаянное желание подлинных чувств. Рядом с Карениным она слишком быстро утратила свою молодость, так и не успев ничего прочувствовать и ничего прожить. Юношеская искра погасла, так и не разгоревшись. И единственное, чего она хочет — это догнать, вернуть украденную молодость, когда ты еще можешь быть красивой, желанной, рискованной и дерзкой. Она умирает задолго до того, как упала под поезд. Еще до встречи с Вронским. И именно несущийся поезд авторы спектакля выбирают местом действия истории. Не важно — куда, главное — откуда. От неслучившейся жизни, туда, где лучше сгореть, чем тлеть.
Отметим, когда великого американского писателя Уильяма Фолкнера попросили назвать три лучших романа в мировой литературе, он не задумываясь, ответил: «“Анна Каренина”, “Анна Каренина” и еще раз “Анна Каренина”». А другой великий писатель, Владимир Набоков, на вопрос, какой русский роман он считает лучшим, тоже не задумываясь, сказал: «Анна Каренина». Но добавил: «Впрочем, почему только русский? И мировой — тоже».