Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда ситкома «Одна за всех» Анна Ардова впервые сыграет полицейского

Начались съемки второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола»
Анна Ардова
Анна АрдоваИсточник: Legion-Media.ru

Начались съемки второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. К команде присоединились Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьева и Владислав Ветров.

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берется дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьева), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.

«Во время съемок первого сезона мы с Кириллом подружились, теперь и в гости приезжаем друг к другу, — рассказывает aif.ru актер Роман Постовалов. — Поэтому мне нравится, что в новых сериях прослеживается настроение не противостояния сочинской схемы работы Адамяна и московской строгости Воронцова, а их взаимодействие как напарников, поддержка друг друга. Например, Сергей помогает Гоше худеть, а мой герой — побороть страх Воронцова перед камерами».

«Моя первая роль сотрудника полиции, еще и майора, — признается Анна Ардова. — Это строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюбленную начальницу в такой колоритной комедии».

Зрители сериала, который выйдет на СТС, станут свидетелями взрыва в торговом порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследования на теплоходе, поиска бриллиантов в чурчхеле и сыре и других приключений, которые ждут главных героев. В кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска, аэропорт Геленджика, колоритные дома Сочи. Экстерьер полицейского отделения найден в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино».