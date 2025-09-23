Звезда ситкома «Одна за всех» Анна Ардова впервые сыграет полицейского

Начались съемки второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. К команде присоединились Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьева и Владислав Ветров.
В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берется дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьева), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.
«Во время съемок первого сезона мы с Кириллом подружились, теперь и в гости приезжаем друг к другу, — рассказывает aif.ru актер Роман Постовалов. — Поэтому мне нравится, что в новых сериях прослеживается настроение не противостояния сочинской схемы работы Адамяна и московской строгости Воронцова, а их взаимодействие как напарников, поддержка друг друга. Например, Сергей помогает Гоше худеть, а мой герой — побороть страх Воронцова перед камерами».
«Моя первая роль сотрудника полиции, еще и майора, — признается Анна Ардова. — Это строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюбленную начальницу в такой колоритной комедии».
Зрители сериала, который выйдет на СТС, станут свидетелями взрыва в торговом порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследования на теплоходе, поиска бриллиантов в чурчхеле и сыре и других приключений, которые ждут главных героев. В кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска, аэропорт Геленджика, колоритные дома Сочи. Экстерьер полицейского отделения найден в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино».