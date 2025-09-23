Звезда ситкома «Одна за всех» Анна Ардова впервые сыграет полицейского

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берется дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьева), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.