89-летняя Светлана Дружинина снялась в купальнике, впечатлив поклонников

Актриса опубликовала фото в купальнике в соцсети

Актриса и режиссер Светлана Дружинина показала фигуру в купальнике. 89-летняя артистка позировала в черном монокини с юбкой на пирсе возле качелей и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Светлана Дружинина / фото: соцсети
«Наслаждаемся последними теплыми денечками. Ведите активный образ жизни, зимой ходите по снегу босиком, летом плавайте и будете жить долго и счастливо», — отметила звезда фильма «Девчата».

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Роскошная женщина! Браво», «Восхищаюсь вами», «Вау! Какая вы красивая», «Нет слов», «Потрясающе выглядите», «Это невероятно», «Вы огонь», «Вот это да», «Шикарная! Ориентир, пример», «Ого, браво».

Дружинина с 1958 года замужем за кинооператором Анатолием Мукасеем. В браке у них родились двое детей: первенца они назвали в честь отца, а младшему сыну дали имя Михаил.

Актриса признавалась, что Мукасей был очень скромным парнем. Они стали близко общаться благодаря общему увлечению — артисты играли в волейбол. По словам звезды, у нее было много поклонников, но она искала надежного человека, который не предаст ее. И в кинооператоре смогла увидеть все качества, которые считала важными для будущего мужа.

Ранее Светлана Дружинина опровергла слухи об ухудшении здоровья.