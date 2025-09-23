Ричмонд
Супермодель Джиджи Хадид снялась с 5-летней дочерью Кхай
Джиджи Хадид показала фото со дня рождения дочери

Супермодель и бизнесвумен Джиджи Хадид показала, как прошел день рождения ее дочери Кхай. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По случаю пятилетия дочери знаменитость украсила загородный дом шарами и наклейками. Имениннице испекли двухъярусный торт в форме сердца с разноцветным кремом и поздравлением сверху. Среди угощений также были пончики с посыпкой.

На нескольких фото супермодель позировала вместе с дочерью на фоне леса. Она обнимала девочку, отвернув ее лицо от камеры.

«Твой праздник — лучший день в году. С 5-летием, свет моей жизни! Ты действительно все для меня, я так счастлива и горжусь быть твоей мамой!» — написала знаменитость.

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве.

Сейчас модель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. В конце апреля знаменитостей засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения манекенщицы в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.