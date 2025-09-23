Сальма Хайек показала свою 18-летнюю дочь от миллиардера

Звезда состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.