Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сальма Хайек показала свою 18-летнюю дочь от миллиардера

Актриса Сальма Хайек опубликовала редкие фото с мужем и дочерью

Актриса Сальма Хайек показала свою взрослую дочь. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семейными кадрами, снятыми на празднике в честь именинницы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Валентине Паломе исполнилось 18 лет.

Сальма Хайек с мужем и дочерью / фото: соцсети
Сальма Хайек с мужем и дочерью / фото: соцсети

«Мы ели, танцевали, смеялись, наслаждались… а вечеринка продолжалась все выходные. С днем рождения, моя любовь! Никогда не будет достаточно, чтобы отпраздновать твое рождение», — написала артистка.

Звезда состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Артистка заявляла, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. По словам Хайек, она тоже гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.

Ранее Сальма Хайек снялась в ярком бикини в день своего 59-летия, впечатлив фанатов.