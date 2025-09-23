Сальма Хайек показала свою 18-летнюю дочь от миллиардера

Актриса Сальма Хайек показала свою взрослую дочь. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семейными кадрами, снятыми на празднике в честь именинницы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Валентине Паломе исполнилось 18 лет.
«Мы ели, танцевали, смеялись, наслаждались… а вечеринка продолжалась все выходные. С днем рождения, моя любовь! Никогда не будет достаточно, чтобы отпраздновать твое рождение», — написала артистка.
Звезда состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.
Артистка заявляла, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. По словам Хайек, она тоже гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.
Ранее Сальма Хайек снялась в ярком бикини в день своего 59-летия, впечатлив фанатов.