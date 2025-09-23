В сети обсудили фото 51-летней Судзиловской в бикини: «Идеал женской красоты»

Судзиловская рассказывала, что 12 лет занималась художественной гимнастикой, благодаря которой у нее выработалась дисциплина. Актриса тренируется практически каждый день ради стройной фигуры. По признанию звезды, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда. Артистка не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.