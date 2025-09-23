Джон Ф. Кеннеди-младший родился в 1960 году, через две недели после того, как его отец был избран президентом США. Его появление стало национальным событием, а фотография мальчика, отдающего честь на похоронах Джона Кеннеди-старшего, облетела весь мир. С тех пор интерес к его жизни никогда не угасал.