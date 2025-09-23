Их называли «принцем и принцессой Америки». Он — наследник легендарного клана Кеннеди, она — загадочная красавица из мира моды. Их роман был похож на сказку, но закончился трагедией, потрясшей всю страну. Теперь историю Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт вновь расскажут на экране — в новом сериале Райана Мерфи.
Сын президента и «принц Америки»
Джон Ф. Кеннеди-младший родился в 1960 году, через две недели после того, как его отец был избран президентом США. Его появление стало национальным событием, а фотография мальчика, отдающего честь на похоронах Джона Кеннеди-старшего, облетела весь мир. С тех пор интерес к его жизни никогда не угасал.
В 1990-е он уже был не только наследником громкого имени, но и самостоятельной фигурой: выпускник юридического факультета, редактор модного журнала «Джордж», любимец общества. Высокий, обаятельный, харизматичный — Джон считался самым завидным холостяком Америки.
Скромная красавица из Calvin Klein
Кэролин Бессетт родилась в 1966 году в обычной семье и сделала карьеру в мире моды. Работая в Calvin Klein, она отвечала за связи с прессой и сопровождение знаменитых клиентов. Ее стиль, утонченность и умение держаться сделали ее заметной фигурой в индустрии.
В отличие от гламурных светских див, Кэролин была сдержанной и загадочной. Белокурые волосы, минималистичный гардероб, уверенность в себе — все это выделяло ее среди других. Именно в этом образе Джон увидел женщину, которая станет его женой.
Знакомство и начало романа
Их пути пересеклись в 1992 году, когда Кэролин занималась PR-проектами, связанными с Джоном. Между ними быстро возникло притяжение, но отношения развивались неспешно: Кеннеди был окружен вниманием женщин, да и к тому же был несвободен, а Кэролин не спешила вливаться в его блистательный мир.
К середине 1990-х они стали постоянными героями таблоидов. Репортеры неотступно следили за парой, а их фотографии на улицах Нью-Йорка разлетались по обложкам журналов. Несмотря на это давление, роман становился все крепче.
Секретная свадьба
В сентябре 1996 года Джон и Кэролин поженились. Церемония прошла тайно на острове Камберленд у побережья Джорджии. На свадьбе присутствовали лишь близкие друзья и родственники, а в прессу просочилось всего несколько снимков.
Белое шелковое платье сделало Кэролин иконой стиля, а сам брак превратился в сенсацию, о которой заговорил весь мир. Для многих это была история о современной Золушке, вышедшей замуж за «принца Америки».
Жизнь под прицелами камер
Став супругами, Джон и Кэролин оказались в еще большей зависимости от внимания общественности. Каждый их шаг обсуждался в прессе: ссоры, совместные выходы, слухи о кризисе. Для замкнутой Кэролин это стало настоящим испытанием.
Отношения с семьей Кеннеди тоже были непростыми. Жаклин Кеннеди при жизни не одобряла выбор сына, а после ее смерти давление со стороны клана только усилилось. Все это осложняло жизнь пары и их брак.
Последние годы и трагедия
К концу 1990-х у Джона начались трудности с журналом «Джордж», а Кэролин все сильнее тяготилась вниманием СМИ. Их отношения переживали кризис, но они оставались вместе, пытаясь сохранить семью. По слухам, они даже обсуждали развод.
16 июля 1999 года Джон пилотировал маленький самолет «Пайпер Саратога», на борту с ним были Кэролин и ее сестра Лорен. Они направлялись в Массачусетс на семейное торжество. Из-за плохой видимости и ошибки пилотирования самолет упал в Атлантический океан. Все трое погибли.
Наследие и память
Гибель Джона и Кэролин потрясла Америку. Для многих их история стала символом того, что даже самая красивая сказка может оборваться внезапно. СМИ называли их «Ромео и Джульеттой своего времени».
Кэролин навсегда вошла в историю моды как икона минимализма, а Джон остался в памяти как «принц, который не стал королем». Их любовь до сих пор вызывает интерес, а новые фильмы и сериалы продолжают возвращаться к этой теме, показывая трагичную красоту их отношений.
Что известно про сериал от Райана Мерфи
«Американская история любви» станет частью антологии American Story и будет посвящена известным романам. Первый сезон расскажет об отношениях Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Главные роли исполнят Сара Пиджон и Энтони Пол Келли.
Сюжет охватит период с 1992 по 1999 год — от знакомства Джона и Кэролин до их трагической гибели. Зрители увидят закулисье медиа-манипуляций, семейные конфликты с Кеннеди и цену публичности. Премьера ожидается в 2026 году, сейчас активно идут съемки.