Юлия Высоцкая запустила «перезагрузку» организма: «Без кофе, сахара и вина»

«С сегодняшнего дня я на “Перезагрузке”. Те, кто давно со мной, знают, что это определенный тип питания и физической нагрузки. Без кофе, без сахара, без вина. Много овощей, из молочки только козий и овечий йогурты, супы-пюре на ужин, правильные жиры и небольшие порции. Из физической нагрузки только растяжка, легкий пилатес, ходьба — щадящая, без фанатизма. А что у вас? Кто в каком режиме? Как готовитесь к переходу к холодам?» — поделилась артистка.