Юлия Высоцкая запустила «перезагрузку» организма: «Без кофе, сахара и вина»

Актриса Юлия Высоцкая запустила «перезагрузку» организма. Она рассказала подписчикам в Telegram-канале, от чего решила отказаться. По признанию телеведущей, она не в первый раз практикует такой переход к холодам.
«С сегодняшнего дня я на “Перезагрузке”. Те, кто давно со мной, знают, что это определенный тип питания и физической нагрузки. Без кофе, без сахара, без вина. Много овощей, из молочки только козий и овечий йогурты, супы-пюре на ужин, правильные жиры и небольшие порции. Из физической нагрузки только растяжка, легкий пилатес, ходьба — щадящая, без фанатизма. А что у вас? Кто в каком режиме? Как готовитесь к переходу к холодам?» — поделилась артистка.
Знаменитость в целом всегда придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы. А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам телеведущей, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.
Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Пара встретилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения. В браке у артистов родились двое детей: дочь Мария и сын Петр.
