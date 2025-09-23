Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Наталья Земцова сменила имидж: «Не забудьте написать, что было лучше»

Актриса Наталья Земцова стала блондинкой
Актриса Наталья Земцова сменила имидж
Актриса Наталья Земцова сменила имиджИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Наталья Земцова сменила имидж. Звезда сериала «Восьмидесятые» решила стать блондинкой. Она снялась в новом образе после окрашивания в салоне красоты и показала результат подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Добрый вечер, здравствуйте. Сильно хорошо, и вам пусть будет. Не забудьте, пожалуйста, написать, что темненькой мне лучше», — написала артистка.

Земцова признавалась, что легко меняет имидж, особенно если это необходимо для роли в кино. Полгода актриса ходила с розовым цветом волос из-за съемок в проекте. По словам знаменитости, она не понимает коллег, которые категорически отказываются меняться, отстаивая свою индивидуальность.

У артистки есть 11-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.

Ранее звезда «Восьмидесятых» вышла в свет с сыном от гитариста Uma2rman.