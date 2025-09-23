Актриса Наталья Земцова сменила имидж: «Не забудьте написать, что было лучше»

Актриса Наталья Земцова сменила имидж. Звезда сериала «Восьмидесятые» решила стать блондинкой. Она снялась в новом образе после окрашивания в салоне красоты и показала результат подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Добрый вечер, здравствуйте. Сильно хорошо, и вам пусть будет. Не забудьте, пожалуйста, написать, что темненькой мне лучше», — написала артистка.
Земцова признавалась, что легко меняет имидж, особенно если это необходимо для роли в кино. Полгода актриса ходила с розовым цветом волос из-за съемок в проекте. По словам знаменитости, она не понимает коллег, которые категорически отказываются меняться, отстаивая свою индивидуальность.
У артистки есть 11-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.
