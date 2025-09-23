Актриса Наталья Земцова сменила имидж: «Не забудьте написать, что было лучше»

У артистки есть 11-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.