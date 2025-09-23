В сети обсудили внешность 17-летнего сына Климовой: «Похож на Ричарда Гира»

Актриса Екатерина Климова показала младшего сына от коллеги Игоря Петренко. Артистка публично поздравила Корнея с 17-летием, посвятив ему трогательный пост в соцсетях. Подписчики знаменитости обсудили внешность подростка, сравнив его с голливудскими звездами.
«Безусловная любовь! 17 лет! Корней, пусть в тебе ничего не меняется, всегда оставайся таким мудрым, спокойным, веселым и очень добрым! Будь счастлив, сын», — пожелала имениннику знаменитость.
«Похож на Ричарда Гира», «Необыкновенный», «Какой красавец», «Какие же бывают красивые люди», «А мне чем-то Киану Ривза в молодости напомнил», «Удивительно, но на родителей совсем не похож», «Не могу налюбоваться», «Да мамин сын», «Хорош собой», — высказалась аудитория в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Климова рассказывала, что в этом году подросток устроился на летнюю подработку. С первой зарплаты Корней купил для матери подарки, которые растрогали ее. Звезда призналась подписчикам, что ей было очень тепло на душе от поступка сына.
У знаменитости двое детей от Петренко: помимо Корнея, они воспитали 18-летнего Матвея. Супруги развелись в 2014 году после 10 лет брака. Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на сыновьях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием детей, а себя он называет «воскресным папой».
У звезды также есть дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и девочка Белла от актера Геллы Месхи.
