В каждой новой интерпретации Генрих VIII предстает по-разному: то как жестокий тиран, то как обаятельный политик, то как человек, измученный внутренними противоречиями. Вспоминаем самых ярких актеров, которые воплощали этого короля в кино и сериалах, и посмотрим, как они передали на кран образ знаменитого короля.
Чарльз Лотон — «Частная жизнь Генриха VIII»
Оскароносная роль Лотона стала первой по-настоящему культовой интерпретацией короля на экране. Актер сыграл Генриха с присущей ему экспрессией и мощной харизмой, подчеркнув его аппетит к жизни, еде и женщинам. Фильм Александра Корды принес Лотону премию «Оскар» и сделал его имя синонимом исторических ролей.
Эта версия Генриха VIII оказалась одной из самых влиятельных. На долгие годы она закрепила в массовом сознании образ короля как тучного, властного и непредсказуемого тирана. Даже спустя десятилетия многие зрители представляют правителя именно так, как его показал Лотон в фильме «Частная жизнь Генриха VIII».
Роберт Шоу — «Человек на все времена»
Фильм «Человек на все времена» рассказывает не о самом Генрихе, а о сэре Томасе Море, советнике короля, который отказался признавать его главой церкви. Несмотря на то что сам правитель в исполнении Роберта Шоу в картине появляется не так часто, именно энергия и напор актера задают тон конфликту. Его герой харизматичен, импульсивен и в то же время страшен в своей власти.
Критики отмечали, что Шоу сумел показать живого и противоречивого правителя, а не картонного злодея. Благодаря игре Шоу зритель понимает, почему Генрих был способен подчинять себе целые страны и ломать судьбы людей.
Ричард Бертон — «Генрих VIII и его шесть жен»
Подробно все браки скандального короля показаны в масштабной костюмной драме «Генрих VIII и его шесть жен». Генрих в исполнении Ричарда Бертона — не только властитель, но и человек, которого мучают сомнения и страсти. Актер придал герою оттенки трагедийности, подчеркнув цену, которую тот заплатил за свою жажду власти и наследника.
Фильм стал одним из первых, где жизнь короля представлена более достоверно, без карикатурного упрощения. Благодаря Бертону зритель увидел Генриха VIII не только как тирана, но и как мужчину, который отчаянно борется со временем и собственными слабостями.
Джонатан Риз Майерс — сериал «Тюдоры»
Современный зритель чаще всего вспоминает именно эту версию короля. Джонатан Риз Майерс сыграл молодого, привлекательного и амбициозного Генриха, показав его в совершенно ином ключе. Вместо привычного тучного тирана зритель увидел харизматичного мужчину, который легко завоевывает сердца женщин.
Продюсеры сознательно сделали образ более романтизированным, и это решение сработало. Благодаря актерской игре Риза Майерса сериал «Тюдоры» стал мировым хитом, а сам Генрих VIII вновь вошел в массовую культуру как символ страсти и власти.
Рэй Уинстон — сериал «Генрих VIII»
Проект BBC «Генрих VIII» показал суровую и брутальную версию монарха. Рэй Уинстон сыграл короля как жесткого, прямолинейного и даже опасного человека, которому чужды сантименты. Его герой больше похож на воина, чем на изнеженного монарха.
Критики отмечали, что такая интерпретация добавила реализма и сделала историю более «земной». Зритель увидел Генриха, для которого власть — это не роскошь, а постоянная борьба за выживание и контроль над подданными.
Эрик Бана — «Еще одна из рода Болейн»
В картине о сестрах Болейн Эрик Бана сыграл Генриха сдержанно, но мощно. Его версия короля лишена театральности, здесь мы видим правителя как человека, принимающего трудные решения в условиях личных желаний и политической необходимости.
Фильм «Еще одна из рода Болейн» сосредоточен на женских персонажах, но именно через игру Баны становится понятно, почему судьбы героинь так тесно переплетаются с решениями короля. Его Генрих — это смесь обаяния и холодного расчета, что делает образ еще более противоречивым.
Джуд Лоу — «Игра королевы»
Фильм Карима Айнуза «Игра королевы» рассказывает о последних годах правления Генриха VIII через призму истории его шестой жены, Екатерины Парр. Роль короля исполнил Джуд Лоу, партнершей по экрану стала Алисия Викандер.
Лоу подошел к роли с высокой степенью погружения: актер учил игру на клавесине и использовал нестандартные методики (включая специально созданный «зловонный» парфюм), чтобы передать физическое и психологическое состояние больного и параноидального короля. Критики отметили его интенсивную и «вживающуюся» интерпретацию Генриха — мрачного, грубого и одновременно уязвимого монарха — что сделало роль одним из самых обсуждаемых перевоплощений последнего сезона исторического кино.