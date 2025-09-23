Фильм «Человек на все времена» рассказывает не о самом Генрихе, а о сэре Томасе Море, советнике короля, который отказался признавать его главой церкви. Несмотря на то что сам правитель в исполнении Роберта Шоу в картине появляется не так часто, именно энергия и напор актера задают тон конфликту. Его герой харизматичен, импульсивен и в то же время страшен в своей власти.