Джулия Фокс в откровенном наряде пришла в ресторан

35-летняя знаменитость пришла в ресторан Carbone, где проходила вечеринка журнала Vogue, организованная в рамках Недели моды в Лондоне. Так, звезда «Неограненных драгоценностей» предстала перед камерами в коричневой укороченной шубе и кожаном черном платье с вырезами на талии. Кроме того, на ней были капроновые гольфы и остроносые туфли.