Джулия Фокс в откровенном наряде пришла в ресторан

Актриса в откровенном наряде пришла на вечеринку Vogue в ресторане
Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость пришла в ресторан Carbone, где проходила вечеринка журнала Vogue, организованная в рамках Недели моды в Лондоне. Так, звезда «Неограненных драгоценностей» предстала перед камерами в коричневой укороченной шубе и кожаном черном платье с вырезами на талии. Кроме того, на ней были капроновые гольфы и остроносые туфли.

Во время позирования Фокс повернулась к фотографам спиной и продемонстрировала высокий разрез на платье, который частично оголял ягодицы и был оформлен шнуровкой. На размещенных кадрах видно, что артистка не стала надевать под наряд трусы.

В августе Джулия Фокс раскрыла правду о пластике. Тогда знаменитость призналась, что начала колоть ботокс и филлеры в 21 год.