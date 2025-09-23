Ричмонд
60-летняя Элизабет Херли похвасталась фигурой в прозрачном костюме

Актриса снялась в костюме с кружевами
Элизабет Херли / фото: соцсети
Элизабет Херли / фото: соцсети

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на странице ее модного бренда Elizabeth Hurley Beach в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» запечатлена на размещенном кадре в прозрачном белом костюме с кружевами, состоящем из топа без бретелей и шорт. При этом знаменитость позировала без бюстгальтера, повернувшись к камере боком. Ее образ был дополнен большими круглыми серьгами, аккуратной прической с челкой и ярким макияжем глаз.

Поклонники оценили фотосессию Херли в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Красивая и сексуальная», «Самая шикарная женщина на свете», «Великолепная», «Нереальная красота», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли вышла в свет в полупрозрачном платье с декольте и разрезом.