Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» ответила на запрет фильма в Молдавии

22 сентября сообщалось, что советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» был снят с эфира в Молдавии прямо во время трансляции. По информации источника, причиной запрета на показ комедии стало «милитаристское содержание». В чем именно местные вещатели усмотрели нарушения, не уточняется.