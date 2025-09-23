Сын Ивана Краско рассказал о последних днях жизни артиста

23 сентября исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Краско, прославившегося долгой службой в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, а также съемками в многочисленных фильмах и сериалах. Актера не стало в августе 2025 года после продолжительной болезни.