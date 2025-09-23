Ричмонд
Сын Ивана Краско рассказал о последних днях жизни артиста

Сын Краско Федор признался, что отец осознавал приближение конца
Иван Краско
Иван КраскоИсточник: Legion-Media.ru

Младший сын Ивана Краско Федор признался, что отец осознавал приближение конца и готовился к нему. Его слова передает NEWS.ru.

По словам мужчины, народный артист России спокойно принимал происходящее, отказываясь от еды и воды в последние дни жизни. Сыновья, которые все это время находились рядом с ним на даче в Грузино, обеспечивали артиста необходимым уходом.

«Мы кормили его, поили, давали лекарства. Выводили папу на свежий воздух. Он любил посидеть на его любимом крылечке, где он всегда любил беседовать с гостями и домочадцами», — отметил наследник.

Однако, вспомнил Краско, в последние дни жизни отец полностью отстранился от внешнего мира — перестал слушать радио и обсуждать новости. Его главным желанием было обрести покой и умиротворение.

«Он уже просто хотел отдыхать. Ему было интересно одно — спокойно провести время. Он хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти», — рассказал Федор.

23 сентября исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Краско, прославившегося долгой службой в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, а также съемками в многочисленных фильмах и сериалах. Актера не стало в августе 2025 года после продолжительной болезни.