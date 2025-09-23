Первое вручение кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в театре Михалкова

«Площадкой для проведения первой торжественной церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии “Бриллиантовая бабочка”, которая состоится 24 ноября 2025 года, выбрана Мастерская “12” Никиты Михалкова, — отметили в пресс-службе. — Именно здесь в апреле этого года была проведена презентация премии в присутствии представителей кинематографических сообществ разных стран».