Лунгин опроверг информацию о старте съемок фильма о Лермонтове

Кинорежиссер, народный артист России сказал, что сейчас ищет финансирование для картины
Павел Лунгин
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин опроверг информацию о том, что он приступил к созданию фильма, посвященного жизни и гибели писателя Михаила Лермонтова. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, отметив, что еще идет поиск финансирования проекта.

«Я не знаю, буду ли я его [фильм] делать или нет. Сейчас я ищу финансирование. Нет никаких съемок — это можно смело опровергнуть», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о планах режиссера начать в конце 2025 года съемки психологического триллера о последних четырех годах жизни писателя Лермонтова. Как пишут различные издания, в фильме могут сняться Алиса Фрейндлих, Александр Петров и Максим Матвеев.

12 ноября Лунгин сообщил ТАСС, что стартовали съемки документального фильма про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова. По его словам, они могут продлиться около года.

О Лунгине

Павел Лунгин
Лунгин получил широкую известность после выхода трагикомедии «Свадьба» (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг).

Его картина «Бедные родственники» (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля «Кинотавр». Драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана.

Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник «Такси-блюз и другие киносценарии». С 2010 по 2018 год он был президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».