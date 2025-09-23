Лунгин опроверг информацию о старте съемок фильма о Лермонтове

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин опроверг информацию о том, что он приступил к созданию фильма, посвященного жизни и гибели писателя Михаила Лермонтова. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, отметив, что еще идет поиск финансирования проекта.