Посол РФ: команда института кино Кубы поедет на Байконур снимать фильм о космосе

ГАВАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Команда Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ICAIC) скоро отправится в Россию и на Байконур, чтобы снимать документальный фильм о совместном полете в космос в 1980 году советского и кубинского космонавтов Юрия Романенко и Арнальдо Тамайо Мендеса. Об этом сообщил посол России на Кубе Виктор Коронелли, выступая в понедельник в Кубинском институте дружбы народов на мероприятии, посвященном 45-летию этого полета, передает корреспондент ТАСС.
По словам посла, «сейчас ведется работа над совместным [российско-кубинским] кинопроектом, посвященным этому историческому событию, [итогом которой должен стать] документальный фильм “Подняться в небо” (Subir al cielo)».
«Совсем скоро команда Кубинского института кинематографии и кинопромышленности отправится на Евразийский континент для съемок в Центре подготовки космонавтов и даже на самом космодроме Байконур, с которого 45 лет назад был запущен космический корабль», — сказал Коронелли.
«Мы с нетерпением ждем результатов этой важной работы, которая всегда может рассчитывать на поддержку нашего посольства», — подчеркнул он.
Посол отметил, что состоявшийся 45 лет назад полет «стал не только важной вехой в истории космонавтики, но и символом дружбы и сотрудничества братских народов» двух стран.
«И, самое главное, что он оставил глубокий след в сердцах миллионов людей, — подчеркнул дипломат. — Он показал миру, что стремление к знаниям, желание исследовать неизведанное и готовность помогать друг другу преодолевают любые границы и расстояния. Прошли десятилетия, но память об этих событиях живет и продолжает вдохновлять новые поколения».
«Пусть пример наших “космических братьев” Юрия Романенко и Арнальдо Тамайо Мендеса послужит вдохновением для дальнейшего укрепления уз дружбы и солидарности между нашими странами и народами, — сказал Коронелли. — Пусть наше сотрудничество принесет пользу будущим поколениям, открывая новые горизонты российско-кубинского стратегического партнерства».
Космонавт Тамайо Мендес, также присутствовавший на мероприятии, поделился своими воспоминаниями о полете в космос, подчеркнув, что это событие «стало верхушкой дружеского и братского сотрудничества двух стран». Он отметил также, что «для Кубы, небольшой островной страны, оно имело большое политическое значение». «Я оцениваю сотрудничество между нашими странами в сфере освоения космического пространства как фундаментальное, — подчеркнул космонавт. — Без такого взаимодействия тот полет, который стал историческим, не был бы возможным». В беседе с корреспондентом ТАСС Тамайо Мендес рассказал, что периодически созванивается с Юрием Романенко, в частности, звонил ему, чтобы поздравить с этой важной датой.
Совместный полет в космос
18 сентября 1980 году советский космонавт Юрий Романенко и космонавт-исследователь Арнальдо Тамайо Мендес отправились в космос на корабле «Союз-38». Тамайо Мендес стал первым латиноамериканским космонавтом, который отправился к звездам. Во время пребывания на борту орбитальной станции «Салют-6» в течение почти 8 дней экипаж провел ряд научных экспериментов. Тамайо Мендесу были присвоены звания Героя Кубы и Героя Советского Союза. Космонавт награжден, в частности, Орденом Ленина (1980 год) и Орденом Дружбы (2011 год) за вклад в развитие российско-кубинских отношений.