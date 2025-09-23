Посол РФ: команда института кино Кубы поедет на Байконур снимать фильм о космосе

Космонавт Тамайо Мендес, также присутствовавший на мероприятии, поделился своими воспоминаниями о полете в космос, подчеркнув, что это событие «стало верхушкой дружеского и братского сотрудничества двух стран». Он отметил также, что «для Кубы, небольшой островной страны, оно имело большое политическое значение». «Я оцениваю сотрудничество между нашими странами в сфере освоения космического пространства как фундаментальное, — подчеркнул космонавт. — Без такого взаимодействия тот полет, который стал историческим, не был бы возможным». В беседе с корреспондентом ТАСС Тамайо Мендес рассказал, что периодически созванивается с Юрием Романенко, в частности, звонил ему, чтобы поздравить с этой важной датой.