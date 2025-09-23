Россияне считают «Легенду № 17» лучшим фильмом о спорте и хотят увидеть кино про Овечкина

Опрос также выявил ряд тенденций. «Во-первых, российские проекты в среднем получают более низкие оценки по сравнению с зарубежными. Во-вторых, советская анимация сохраняет лидерство по популярности — “Шайбу, шайбу!” стал самым высокооцененным отечественным проектом (средняя оценка в 4,5/5 балла). В-третьих, кино, снятое до 2000-х годов, в целом получает оценку выше, что может быть связано как с ностальгией, так и со снижением попадания в запрос зрителя», — отметили авторы исследования.