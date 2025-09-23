Россияне считают «Легенду № 17» лучшим фильмом о спорте и хотят увидеть кино про Овечкина

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лучшим отечественным фильмом о спорте россияне считают «Легенду № 17». При этом большинство опрошенных заявили, что хотели бы увидеть кино про Александра Овечкина, свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion и медиа «Спортс».
Согласно данным исследовательского центра «Спортса», россияне считают лучшим отечественным спортивным фильмом «Легенду № 17» (2013), а лучшим зарубежным фильмом — «Человек, который изменил все» (2011). Лучшим отечественным сериалом о спорте — «Молодежку» (2013), а лучшим зарубежным сериалом — «Тед Лассо» (2020). Согласно результатам опроса, лучшим мультфильмом респонденты считают «Шайбу, шайбу!» (1964).
По данным внутренней аналитики онлайн-кинотеатра Kion, любимым спортивным кино мужской и женской аудитории стали семейный фильм «Хоккейные папы» (2023), байопики «Ламборгини: человек-легенда» (2022) и «Феррари» (2023), драмы «Начать сначала» (2022) и «Лед 2» (2020).
При этом зрители отмечают нехватку фильмов о таких видах спорта, как футбол, хоккей и баскетбол, чуть реже упоминаются теннис, биатлон, плавание и волейбол.
«В топе героев, о которых россияне хотели бы увидеть кино или сериал, прозвучало имя Александра Овечкина. Кроме того, называли Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Михаэля Шумахера, а также клубы “Спартак” и ЦСКА», — отмечается в исследовании.
Выявленные тенденции
Опрос также выявил ряд тенденций. «Во-первых, российские проекты в среднем получают более низкие оценки по сравнению с зарубежными. Во-вторых, советская анимация сохраняет лидерство по популярности — “Шайбу, шайбу!” стал самым высокооцененным отечественным проектом (средняя оценка в 4,5/5 балла). В-третьих, кино, снятое до 2000-х годов, в целом получает оценку выше, что может быть связано как с ностальгией, так и со снижением попадания в запрос зрителя», — отметили авторы исследования.
Что касается гендерных предпочтений, то женщины чаще выбирают эмоциональные драмы: «Малышку на миллион» и «Легенду № 17». Мужчины склоняются к аналитическим, «рациональным» историям про спорт и статистику вроде «Человека, который изменил все».
В целом «Человек, который изменил все» остается универсальным фильмом для большинства поколений. «Молодежка» — устойчивый лидер среди разных поколений (25−44 и 55+ лет). В мультфильмах мнения сильно разделились в зависимости от возраста респондентов: молодые предпочитают западную анимацию («Тачки»), старшие — советскую классику.
Опрос прошел в августе-сентябре 2025 года и охватил более 1 500 человек старше 18 лет по всей России.