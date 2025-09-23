СМИ: Юра Борисов экстренно вернулся в Россию

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов отменил все съемки и экстренно вернулся в Москву из-за смерти отца, пишет Telegram-канал SHOT.
«У артиста Юры Борисова умер отец. Чтобы похоронить папу, актер отменил все съемки и экстренно прилетел в Москву», — говорится в публикации.
По информации Telegram-канала, кремация и похороны отца Юры Борисова состоялись вчера в Балашихе. По предварительной версии, Александр Борисов скончался от онкологии после многих лет борьбы с недугом.
«Предварительной причиной смерти стала онкология, последние годы мужчина тяжело болел», — сообщается в материале.
Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) — российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище им. Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: «Калашников», «Сто лет тому вперед», «Бык», «Серебряные коньки», «Молодая гвардия», «Т-34», «Кентавр», «Красный призрак». Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию «Оскар».