СМИ: Юра Борисов экстренно вернулся в Россию

Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) — российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище им. Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: «Калашников», «Сто лет тому вперед», «Бык», «Серебряные коньки», «Молодая гвардия», «Т-34», «Кентавр», «Красный призрак». Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию «Оскар».