Швыдкой: России не хватает специалистов второго и третьего ряда в киноиндустрии

«Если говорить о художественном творчестве, то, как ни странно, у нас [в России] не хватает музыкантов. Особенно когда речь идет о не самых массовых инструментах, таких как английский рожок или гобой. Но ведь без них невозможно собрать полноценный филармонический оркестр. У нас не хватает и исполнителей на медных инструментах. Если посмотреть на провинциальные консерватории, то конкурсы на поступление туда практически отсутствуют: берут тех, кто приходит и хоть как-то играет», — сказал он, подчеркнув, что такая тенденция связана с потерей престижа и недостатком дохода в этой профессии.