Сериал «Далекий город» покорил зрителей не только драматическим сюжетом и яркими персонажами, но и красивыми локациями, которые создают особую атмосферу. В этой статье мы расскажем, где проходили съемки первого и второго сезонов, какие города и места стали фоном для ключевых сцен. Также вы узнаете, кто сыграл главные роли и вспомогательных персонажей, а в конце — интересные факты со съемочной площадки.
В каких городах и локациях снимали 1 и 2 сезон сериала «Далекий город»
Сериал «Далекий город» (оригинальное название Uzak Şehir) — турецкая криминальная драма, режиссера Ахмета Катыксыза. Первый сезон был выпущен 11 ноября 2024 года, состоял из 28 серий и завершился 2 июня 2025 года. Второй сезон стартовал 15 сентября 2025 года. Он также состоит из 28 серий, а его финал запланирован на март 2026 года.
В центре сюжета — женщина по имени Алья Альбора, которая после внезапной гибели мужа возвращается с пятилетним сыном из Канады в Турцию, чтобы похоронить супруга в его родном городе Мардин. Однако по прибытии она сталкивается с могущественным кланом Альбора, во главе которого стоит Джихан — брат ее покойного мужа. Семья решает оставить ребенка у себя, считая его частью рода, и Алья оказывается в плену традиций и семейных интриг. Чтобы вернуть сына, ей предстоит преодолеть бюрократию, жесткие традиции и узнать мрачные тайны семьи мужа.
Мардин
Съемки первого и второго сезонов сериала «Далекий город» проходили в историческом городе Мардин, расположенном на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Город является административным центром одноименной провинции и известен своей уникальной архитектурой и культурным наследием. Мардин идеально подошел для съемок сериала благодаря древней архитектуре, узким улочкам и каменным домам, которые создают атмосферу, соответствующую сюжету.
Сериал привлек туристов в регион. Мардин стал популярным направлением для тех, кто интересуется историей, культурой и архитектурой Турции.
Нарлы
Съемки проводились как в самом Мардине, так и в близлежащей деревне Нарлы, известной своей традиционной ассирийской архитектурой с каменной резьбой. Главный дом семьи Альбора, изображенный в сериале, был снят в историческом особняке, построенном на основе наследия, а не в бутафорной декорации.
Стамбул
В Стамбуле были сняты сцены, изображающие жизнь Альи до возвращения в Турцию, в том числе ее дом в Канаде. Кроме того, здесь проходила работа над эпизодами, связанными с поездками и взаимодействием персонажей с внешним миром.
Кто снимался в сериале «Далекий город»
Главные роли в сериале «Далекий город» исполнили известные турецкие актёры, которые смогли передать всю сложность и эмоциональную глубину истории. Их персонажи становятся сердцем повествования, помогая зрителям прочувствовать борьбу Альи за свободу и справедливость, а также напряжённые отношения внутри могущественного клана.
Озан Акбаба — Джихан Албора. Глава влиятельного клана Алборов, человек с холодным расчётом и сильным характером, который не останавливается перед трудностями ради своей семьи.
Синем Унсал — Алья Албора. Молодая вдова, приехавшая с сыном в Мардин после трагической гибели мужа, чтобы начать новую жизнь, но сталкивающаяся с непростыми семейными отношениями.
Гонджа Джиласун — Садакат Албора. Мать Джихана, Борана, Кайи и Наре. Женщина, строго придерживающаяся традиций и обычаев своей семьи, играющая важную роль в поддержании семейного порядка.
Мюфит Каяджан — Эджмель Албора. Брат Азема, стремящийся к власти и влиянию в семье, что приводит к внутренним конфликтам и борьбе за лидерство.
Кюзей Гезер — Дениз Джихан Албора. Единственный сын Альи и Борана, для которого Мардин становится новым домом, полным неизведанных традиций и семейных тайн.
Алпер Чанкая — Шахин Албора. Сын Эджмеля и Фидан, молодой человек, чьи амбиции и стремления влияют на развитие событий в семье.
Ферит Кая — Демир Байбарс. Персонаж, чьи действия и решения оказывают значительное влияние на ход событий, привнося новые интриги и напряжение в сюжет.
Интересные факты о съемках 1 и 2 сезона сериала «Далекий город»
Этот сериал стал одним из самых дорогих и амбициозных проектов турецкого телевидения. Его съемки привлекли внимание не только зрителей, но и специалистов индустрии. В этом разделе представлены некоторые интересные факты о процессе создания сериала.
В рамках съемок команда выделила средства на реставрацию каменных домов в Мардине. Это не только улучшило визуальное восприятие сериала, но и способствовало сохранению культурного наследия региона. После выхода сериала количество туристов в Мардине увеличилось на 23%. Съемки сериала принесли Мардину около 100 тысяч долларов ежемесячно. Эти средства поступали от туризма, аренды исторических особняков и других связанных с индустрией развлечений активностей.
Бюджет одного эпизода сериала составил около 50 тысяч долларов, а общий бюджет первого сезона оценивается в 2,5 миллиона долларов. Эти инвестиции уже окупились благодаря успешной трансляции сериала в восьми странах.
Для сцен с погонями был использован модифицированный Range Rover. Это транспортное средство стало неотъемлемой частью визуального стиля сериала.
Все оружие, представленное в сериале, было изготовлено на заказ. Общая стоимость этих предметов составила около 380 тысяч турецких лир.
Главный дом семьи Альбора, изображенный в сериале, был снят в историческом особняке в Мардине. Это решение позволило избежать использования бутафорных декораций и придало сценам дополнительную глубину и реализм.