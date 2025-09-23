В центре сюжета — женщина по имени Алья Альбора, которая после внезапной гибели мужа возвращается с пятилетним сыном из Канады в Турцию, чтобы похоронить супруга в его родном городе Мардин. Однако по прибытии она сталкивается с могущественным кланом Альбора, во главе которого стоит Джихан — брат ее покойного мужа. Семья решает оставить ребенка у себя, считая его частью рода, и Алья оказывается в плену традиций и семейных интриг. Чтобы вернуть сына, ей предстоит преодолеть бюрократию, жесткие традиции и узнать мрачные тайны семьи мужа.