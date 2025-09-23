В отношении Смольянинова закрыли исполнительные производства

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что задолженность Смольянинова превысила 275 тыс. рублей, более 58 тыс. рублей приходится на неоплаченные штрафы ГАИ, парковку и другие нарушения ПДД. В банке исполнительных производств в отношении него были открыты 44 исполнительных производства. Преимущественно речь шла о неуплате штрафов за нарушения правил дорожного движения и исполнительных сборов по ним. Также за актером-иноагентом значился штраф за дискредитацию ВС РФ и невыплаченный кредит на сумму свыше 101 тыс. рублей.