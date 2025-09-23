Ричмонд
В отношении Смольянинова закрыли исполнительные производства

Актер оплатил имеющуюся задолженность, следует из судебных материалов
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск, закрыты после погашения им задолженности. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что Смольянинов оплатил имеющуюся задолженность, в связи с чем исполнительное производство закрыто.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что задолженность Смольянинова превысила 275 тыс. рублей, более 58 тыс. рублей приходится на неоплаченные штрафы ГАИ, парковку и другие нарушения ПДД. В банке исполнительных производств в отношении него были открыты 44 исполнительных производства. Преимущественно речь шла о неуплате штрафов за нарушения правил дорожного движения и исполнительных сборов по ним. Также за актером-иноагентом значился штраф за дискредитацию ВС РФ и невыплаченный кредит на сумму свыше 101 тыс. рублей.

При вводе соответствующего запроса в банке исполнительных производств в отношении Смольянинова ничего не найдено.

Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре прошлого года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный.

Он снимался в фильмах «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Дуxless». После начала специальной военной операции актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом.