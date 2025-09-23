Ричмонд
Когда кино встречает рок: актеры, сыгравшие легендарных музыкантов

Окунуться в мир рока на экране — задача не из легких. Голливуд знает немало примеров, когда актерские перевоплощения становились такими же культовыми, как и сами герои
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона
Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

Байопики о музыкантах давно стали отдельным жанром, в котором ценится точность деталей и эмоциональная глубина. Для зрителей такие фильмы — возможность заглянуть за кулисы рок-сцены, а для актеров — шанс доказать свой талант и расширить границы привычного амплуа. Собрали несколько ярких примеров, когда голливудские звезды сыграли известных рок-легенд и вошли в историю не только кино, но и музыки.

Рами Малек — Фредди Меркьюри

Рами Малек в роли Фредди Меркьюри в фильме Богемская рапсодия
Рами Малек в роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»

История культовой группы Queen стала одной из самых громких премьер 2018 года. На Рами Малека легла почти неподъемная задача — изобразить не просто музыканта, а одну из самых харизматичных личностей в истории рок-сцены. Его внимание к деталям, включая манеру движения, взгляд и энергетику Меркьюри, позволило создать образ, максимально близкий к оригиналу.

Фильм «Богемская рапсодия» получил огромный успех и собрал более 900 миллионов долларов по всему миру. Актер был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, что закрепило его успех в Голливуде. Работа Малека стала эталоном того, как актер может не просто сыграть персонажа, но и буквально оживить его на экране.

Вэл Килмер — Джим Моррисон 

Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме Дорз
Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме «Дорз»

Культовый фильм The Doors Оливера Стоуна названный в честь группы и ее фронтмене Джиме Моррисоне оказался одновременно спорным и знаковым. Вэл Килмер не только внешне преобразился, но и пел сам — его вокал настолько слился с оригиналом, что даже близкие друзья Моррисона не всегда могли отличить. Такой уровень подготовки сделал роль одной из самых впечатляющих в его карьере.

Картина передала атмосферу 60-х, а сам Килмер показал противоречивую натуру рок-звезды — от харизмы и творческого экстаза до самоуничтожения. Для актера эта работа стала проверкой на прочность, ведь ему пришлось буквально раствориться в образе. В результате фильм получил культовый статус, несмотря на критику за художественные вольности.

Гэри Бьюзи — Бадди Холли

Гэри Бьюзи в роли Бадди Холли в фильме История Бадди Холли
Гэри Бьюзи в роли Бадди Холли в фильме «История Бадди Холли»

Фильм о пионере рок-н-ролла Бадди Холли стал неожиданным успехом конца 70-х. Гэри Бьюзи удивил публику, показав не только музыкальные таланты, но и глубокое понимание характера музыканта. Для роли он сам исполнял вокальные партии и играл на гитаре, что сделало образ максимально убедительным.

Эта роль принесла Бьюзи номинацию на «Оскар» и стала вершиной его карьеры. «История Бадди Холли» считается одним из первых успешных музыкальных байопиков, а работа актера вдохновила многих коллег по профессии на подобные эксперименты.

Тэрон Эджертон — Элтон Джон

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона в фильме Рокетмен
Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона в фильме «Рокетмен»

История Элтона Джона в «Рокетмене» была подана не как сухой байопик, а как музыкальный мюзикл с элементами фэнтези. Тэрон Эджертон исполнил все песни самостоятельно, продемонстрировав не только актерские, но и вокальные данные. Его образ получился живым, искренним и очень личным.

Фильм выделился честностью: в нем показаны не только успехи, но и внутренние демоны артиста. Элтон Джон лично участвовал в создании картины и отметил, что Эджертон отразил его жизнь с невероятной точностью. Для актера этот проект стал одной из самых значимых работ в карьере.

Аарон Тейлор-Джонсон — Джон Леннон

Аарон Тейлор-Джонсон в роли Джона Леннона в фильме Стать Джоном Ленноном
Аарон Тейлор-Джонсон в роли Джона Леннона в фильме «Стать Джоном Ленноном»

Картина «Стать Джоном Ленноном» рассказывает о юности Джона Леннона — задолго до его мирового успеха с The Beatles. Аарон Тейлор-Джонсон сыграл музыканта в период поиска себя, конфликтов с семьей и первых шагов в мире музыки. Его игра получилась тонкой и эмоциональной, показав внутреннюю борьбу юного Леннона.

Фильм не стал кассовым хитом, но был тепло принят критиками. Многие отметили, что именно благодаря Тейлор-Джонсону зрители смогли увидеть не легенду, а живого человека со всеми слабостями и сомнениями. Эта роль закрепила за актером репутацию серьезного драматического исполнителя.

Остин Батлер — Элвис Пресли

Остин Батлер в роли Элвиса Пресли в фильме Элвис
Остин Батлер в роли Элвиса Пресли в фильме «Элвис»

Одна из самых громких премьер последних лет — байопик «Элвис», снятый Базом Лурманом. Остин Батлер удивил не только внешним сходством, но и умением передать энергетику «короля рок-н-ролла». Его подготовка к роли включала вокальные и танцевальные тренировки, что позволило максимально приблизить образ к реальности.

Картина показала путь Пресли от первых шагов в музыке до мировой славы, а также его сложные отношения с менеджером в исполнении Тома Хэнкса. Батлер получил признание критиков и премию «Золотой глобус», а также номинацию на «Оскар», что сделало его новой звездой Голливуда.