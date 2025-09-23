Культовый фильм The Doors Оливера Стоуна названный в честь группы и ее фронтмене Джиме Моррисоне оказался одновременно спорным и знаковым. Вэл Килмер не только внешне преобразился, но и пел сам — его вокал настолько слился с оригиналом, что даже близкие друзья Моррисона не всегда могли отличить. Такой уровень подготовки сделал роль одной из самых впечатляющих в его карьере.